Αυτοψία του Δημάρχου Καλαμάτας σε σχολεία της πόλης – Εργασίες συντήρησης υποδομών ενόψει της νέας περιόδου (video)

Σειρά από παρεμβάσεις και εργασίες που αφορούν στη συντήρηση υποδομών και αποκατάσταση φθορών σε σχολεία του Δήμου Καλαμάτας είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και το επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία εργολάβων ή συνεργεία των Τμημάτων Αυτεπιστασίας των Τεχνικών και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν μεταξύ άλλων ελαιοχρωματισμούς, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση εξοπλισμού, διαμορφώσεις νέων αιθουσών και χώρων, συντηρήσεις υποδομών, αναβάθμιση προαυλίων και γηπέδων, καθαρισμούς κ.ά. Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση για τις παρεμβάσεις γίνεται μέσα από Δημοτικούς Πόρους, αλλά και μέσω αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων και προγραμμάτων που υλοποιούν οι Κτιριακές Υποδομές.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, επισκέφτηκε σήμερα, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και ενημερώθηκε για εργασίες που έχουν υλοποιηθεί, για την πρόοδο εν εξελίξει παρεμβάσεων αλλά και για τον προγραμματισμό εργασιών, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αναγκών από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Υπήρξε δε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προκειμένου με την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, τα σχολεία του Δήμου να υποδεχθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ένα λειτουργικό, καθαρό και ασφαλές περιβάλλον.

Κατά την διάρκεια της ημέρα, τόσο ο Δήμαρχος όσο και κλιμάκιο αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών επισκέφτηκαν το 3ο  και 5ο Γυμνάσιο, το Γυμνάσιο Παραλίας, το 6ο και 16ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο, 2ο και 4ο ΕΠΑΛ, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το 3ο, 5ο και 6ο Γενικό Λύκειο, το Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας,  το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό.

Ανάλογες επισκέψεις θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, σε όλα τα σχολεία του Δήμου, όπου εξελίσσονται ή είναι προγραμματισμένες παρεμβάσεις.

