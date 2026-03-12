Ανατολική Μάνη: Ξεχωριστές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 (video)

Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ετοιμάζει ο Δήμος Ανατολικής Μάνης για την επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 στην Αρεόπολη και το Γύθειο. Η Αναπληρώτρια Δημάρχου Ανατολικής Μάνης Γεωργία Λυροφώνη μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST επεσήμανε «Είναι ιδιαίτερο το πρόγραμμα και φέτος μεγάλη χαρά και η τιμή για εμάς η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ανήμερα της γιορτής. Συμμετέχει και η τοπική κοινωνία και φιλοξενούμε άνω από 60 συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Η επανάσταση ξεκίνησε από τη Μάνη που ήταν Ελεύθερη είναι κάτι που έχει γίνει γνωστό και φέτος φιλοξενούμε πάνω από 1.800 άτομα».

Πρόγραμμα επετειακών εκδηλώσεων 17ης Μαρτίου 1821

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 |Γύθειο

09:30 π.μ. & 10:30 π.μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ «Ο ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΦΑΤΡΙΩΝ»

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Μανιάτη Ήρωα Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, πρωταγωνιστή της ελληνικής επανάστασης του 1821.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 |Αρεόπολη

19:30 ΠΛΑΤΕΙΑ 17ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ

Θέμα: Φορεσιά – Άρματα – Παρελκόμενα του αγωνιστή του 1821

Η έκθεση έχει ως στόχο την ανάδειξη και παρουσίαση των αρμάτων, της ενδυμασίας, της παραδοσιακής φορεσιάς και των παρελκομένων που συνόδευαν τον αγωνιστή του 1821 στην καθημερινή και αγωνιστική του ζωή. Περιλαμβάνει αυθεντικά κειμήλια της εποχής και αποσκοπεί στην ουσιαστική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ιστορικές συνθήκες, τον εξοπλισμό και τον τρόπο ζωής των αγωνιστών, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική τεκμηρίωση και την παράδοση.

Σε συνεργασία με τον Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων Πατρών

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 |Γύθειο – Αρεόπολη

11:15 ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ – ΓΥΘΕΙΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων

Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, απόδοση τιμών

Αναπαράσταση πολεμικού συμβουλίου των Γρηγοράκηδων από μαθητές

12:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ

Θεατρικό δρώμενο από μαθητές των σχολείων του Δήμου με τίτλο «Οι ώρες πριν την ηρωική απόφαση»

Δημοτικοί παραδοσιακοί χοροί από τα σχολεία της πόλης

19:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Εσπερίδα με θέμα «1821 – 1831 Μάνη και Ελλάδα στα πρώτα 10 χρόνια»

Ομιλητές:

– Ευτύχης Βαρδουλάκης, πολιτικός επιστήμονας, σύμβουλος επικοινωνίας

– Γρηγόρης Κοσσυβάκης, δικηγόρος, ιστορικός συγγραφέας,

– Σοφία Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος Συλλόγου «Προναία Αθηνά», ιστορικός συγγραφέας

– Γεώργιος Δημακόγιαννης, εκδότης «Αδούλωτη Μάνη»

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 | Αρεόπολη

12:00 Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ – ΛΙΜΕΝΙ

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

17:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων

Θεατρικό δρώμενο από μαθητές των σχολείων του Δήμου με τίτλο «Οι ώρες πριν την ηρωική απόφαση»

Δημοτικοί παραδοσιακοί χοροί από τους μαθητές των σχολείων

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 | Αρεόπολη

11:30 ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Σύλλογο «ΜΑΝΗ 21ος ΑΙΩΝ»

12:30 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ – ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Βράβευση συμμετεχόντων από τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο

13:00 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Συμμετέχουν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα

16:00 ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, απόδοση τιμών

Μετάβαση μαθητών και συλλόγων στην Πλατεία 17ης Μαρτίου

17:00 ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ

Πομπή μαθητών σχολείων της Μάνης και συλλόγων από όλη την Ελλάδα

Σημείο έναρξης: Πλατεία 17ης Μαρτίου

Σημείο λήξης: Κλειστό Γυμναστήριο Αρεόπολης

18:00 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (Β’ ΜΕΡΟΣ)

Απονομή αναμνηστικών στους συμμετέχοντες

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026| Αρεόπολη

7:30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Με ταυτόχρονες κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών της Αρεόπολης

8:00 ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

10:15 Πέρας προσέλευσης επίσημων προσκεκλημένων

10:20 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Επίσημη Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’

Μετάβαση επισήμων και κοινού στη θέση «Κοτρώνι»

Καλωσόρισμα του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης κου Πέτρου Ανδρεάκου

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον συγγραφέα – ιστορικό, υπεύθυνο Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη, κ. Αναστάσιο Σακελλαρόπουλο

Αναπαράσταση της ορκωμοσίας των μανιάτικων οικογενειών από μαθητές της Μάνης

Αδελφοποίηση Δήμου Ανατολικής Μάνης και Δήμου Καρύστου

Μετάβαση στην Πλατεία Αθανάτων Αρεόπολης

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ

Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ηρώου

Κατάθεση στεφάνων σύμφωνα με τη νομοθεσία

Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων Ηρώων

Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική Ανατολικής Μάνης

ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Αναπήρων και θυμάτων πολέμου Ν. Λακωνίας

Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Στρατιωτικών Τμημάτων

Συλλόγων από όλη την Ελλάδα

ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΧΩΝ

Αίθουσα τελετών του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης

ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΙΑΣ