Ανησυχία στη Βέργα για τις εμφανίσεις τσακαλιών – Ποια μέτρα συνίστανται (video)

Share Όλο και πιο κοντά σε αστικούς χώρους έρχονται τα τσακάλια. Η ανησυχία είναι έντονη στους κατοίκους της Βέργας που είδαν τσακάλια μέχρι και κοντά στη θάλασσα. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 12 Νοεμβρίου 2025 8:04 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΒΕΡΓΑ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Νέο “Alesis Bakery” στη Βέργα Καλαμάτας (video) 02.12.2024 Τροχαίο στη Βέργα – Τουλάχιστον ένας εγκλωβισμένος 21.11.2024 Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό 12.11.2025 Array