Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Κλείδωσε εκτός απροόπτου η 19η Δεκεμβρίου για το συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων με παράλληλη κινητοποίηση αιρετών στη Βουλή, μία ημέρα από πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Αρχικώς, υπήρξε σκέψη το κλείσιμο και η κινητοποίηση να πραγματοποιηθούν το Σάββατο, την ημέρα της ψήφισης, αλλά τα δημαρχεία είναι ούτως ή άλλως κλειστά. Οπότε προκρίνεται η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων,  Χάρη Δούκα.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 17 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ μόνο για τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ

