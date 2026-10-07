Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: Στον «πάγο» ο νέος δίσκος, κομμένες οι γέφυρες για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Τι θα συμβεί στο ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του

Από τον μεγάλο έρωτα, τον γάμο και τη μακρόχρονη καλλιτεχνική τους συνεργασία, με τις μεγάλες επιτυχίες, μέχρι τον οριστικό χωρισμό και τη σημερινή σύγκρουση, που αρχίζει να θυμίζει «Κράμερ εναντίον Κράμερ», η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας βρίσκονται πλέον σε μια πρωτοφανή κόντρα.

Η υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ φαίνεται να ήταν η αρχή μιας μεγάλης κόντρας μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με την τραγουδίστρια να ετοίμαζε τη μεγάλη της επιστροφή μέσα από τη νέα της δισκογραφική δουλειά και την έναρξη των εμφανίσεών της στο νυχτερινό κέντρο, το οποίο έχει ανακαινιστεί πλήρως και αναμένεται να προσφέρει μια νέα εμπειρία θεάματος.

Μάλιστα, ο συνθέτης και στιχουργός είχε γράψει και νέα τραγούδια για την Άννα Βίσση, τα οποία θα παρουσίαζε μέσα από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Τίποτα, όμως, δεν φαίνεται να πηγαίνει όπως το είχε σχεδιάσει η τραγουδίστρια μαζί με τους νέους της συνεργάτες, καθώς ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου που έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν για την απουσία του από τη συναυλία.

Οι δηλώσεις και οι αλληλοκατηγορίες των τελευταίων ημερών έφεραν στο προσκήνιο την οριστική ρήξη, με τον άλλοτε σύζυγο και επί χρόνια βασικό συνεργάτη της Άννας Βίσση να βρίσκεται πλέον απέναντί της, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το καλλιτεχνικό τους παρελθόν, καθώς τίθεται το ερώτημα τι θα συμβεί με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που ερμηνεύει η Άννα Βίσση, αλλά και με τον νέο δίσκο που είχαν στα σκαριά και περιλάμβανε καινούργια τραγούδια.

Εφόσον οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να βρουν λύση, η διαφορά δεν αποκλείεται να πάρει και νομικές διαστάσεις, με το ενδεχόμενο εξώδικων και δικαστικής προσφυγής να βρίσκεται πλέον στο τραπέζι.

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