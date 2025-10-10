Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σας προσκαλεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, στο Rex Hotel (Αριστομένους 26, Καλαμάτα), σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης μελών και φίλων, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
- Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
- Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός, Πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα”
- Αριστέα Καζάκου, Γραμματέας Τομέα Τουρισμού
Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:
- Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Αρκαδίας
- Νάγια Γρηγοράκου, Βουλευτής Λακωνίας
- Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας
📍 Rex Hotel – Αριστομένους 26, Καλαμάτα
🕖 Ώρα έναρξης: 19:00
Μια Ελλάδα για όλους.
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας