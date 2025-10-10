Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σας προσκαλεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, στο Rex Hotel (Αριστομένους 26, Καλαμάτα), σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης μελών και φίλων, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Ανδρέας Σπυρόπουλος , Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

, Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Σταύρος Μπένος , πρώην Υπουργός, Πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα”

, πρώην Υπουργός, Πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα” Αριστέα Καζάκου, Γραμματέας Τομέα Τουρισμού

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος , Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Αρκαδίας

, Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Αρκαδίας Νάγια Γρηγοράκου , Βουλευτής Λακωνίας

, Βουλευτής Λακωνίας Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας

📍 Rex Hotel – Αριστομένους 26, Καλαμάτα

🕖 Ώρα έναρξης: 19:00

Μια Ελλάδα για όλους.

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας