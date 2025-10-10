Τελευταία Νέα
Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σας προσκαλεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, στο Rex Hotel (Αριστομένους 26, Καλαμάτα), σε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης μελών και φίλων, στο πλαίσιο της παρουσίασης του Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

  • Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
  • Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός, Πρόεδρος του Σωματείου “Διάζωμα”
  • Αριστέα Καζάκου, Γραμματέας Τομέα Τουρισμού

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι:

  • Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Αντιπρόεδρος της Βουλής, Βουλευτής Αρκαδίας
  • Νάγια Γρηγοράκου, Βουλευτής Λακωνίας
  • Ανδρέας Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας

📍 Rex Hotel – Αριστομένους 26, Καλαμάτα
🕖 Ώρα έναρξης: 19:00

Μια Ελλάδα για όλους.
ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής
Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας

