Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής στην 12η Athens International Tourism & Culture Expo 2025, 8–10 Δεκεμβρίου 2025 | Ζάππειο Μέγαρο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμετάσχει στην 12η Athens International Tourism & Culture Expo 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τουριστικούς φορείς και επαγγελματίες της Πελοποννήσου που επιθυμούν να λάβουν μέρος ως Συνεκθέτες.

Η Έκθεση συγκεντρώνει σημαντικούς Hosted Buyers από το εξωτερικό (Tour Operators, Travel Agencies, MICE), π ροσφέροντας στους Συνεκθέτες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως και 10 προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις με τους Buyers που θα επιλέξουν οι ίδιοι μέσα από το Online Πρόγραμμα της Έκθεσης.

Προνόμια Συνεκθέτη

Καταχώρηση στο website της Έκθεσης με το Λογότυπο , την Επωνυμία και link προς την ιστοσελίδα του.

, την και προς την ιστοσελίδα του. Εμφάνιση στο Online πρόγραμμα Β2Β meetings με το Λογότυπο , την Επωνυμία , το Εταιρικό προφίλ και τα στοιχεία επικοινωνίας , ορατά σε όλους τους Hosted Buyers.

, την , το και τα , ορατά σε όλους τους Hosted Buyers. Δυνατότητα προγραμματισμού και υλοποίησης έως 10 Β2Β συναντήσεων με Buyers του προγράμματος.

Δήλωση Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επιχειρήσεις καλούνται να δηλώσουν καταρχάς συμμετοχή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποστέλλοντας e-mail στα γραφεία της Διεύθυνσης Τουρισμού έως την 20η Οκτωβρίου 2025 .

Μετά την καταγραφή των συμμετοχών, η Περιφέρεια θα αποστείλει στους Συνεκθέτες την ειδική Φόρμα Συμμετοχής που αφορά τον προγραμματισμό των Β2Β συναντήσεων.

Η φόρμα αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά από κάθε επιχείρηση και να αποσταλεί, σε αρχείο Word (όχι pdf ή σκαναρισμένο αρχείο), στο e-mail info@leaderexpo.gr, το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2025 .

Μετά την παραλαβή της φόρμας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν οδηγίες και προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Online πρόγραμμα, προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία της εταιρείας τους και να προγραμματίσουν τις Β2Β συναντήσεις τους με τους Buyers της Έκθεσης.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα

«Η συμμετοχή μας στην Athens International Tourism & Culture Expo 2025 αποτελεί μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επαγγελματιών του τουρισμού της Πελοποννήσου.

Στόχος μας είναι οι επιχειρήσεις και οι φορείς της περιοχής να έρθουν σε άμεση επαφή με όσο το δυνατόν περισσότερους διεθνείς αγοραστές και συνεργάτες, ώστε μέσα από τα Β2Β ραντεβού να δημιουργηθούν ουσιαστικές ευκαιρίες συνεργασίας και να κλείνονται νέες εμπορικές συμφωνίες.

Με συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, ενδυναμώνουμε το brand της Πελοποννήσου και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερη παρουσία μας στις διεθνείς αγορές σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού για ένα πολυσυμμετοχικό μοντέλο συνεργασίας που θα αποφέρει άμεσα οφέλη σε όλους τους επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού.».

VISIT PELOPONNESE CONNECT

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese προσκαλούν όλους τους φορείς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία να γίνουν μέλη της πλατφόρμας συνεργασίας Visit Peloponnese Connect.

Μέσα από την εγγραφή στο Connect, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

να ενημερώνονται για δράσεις και ευκαιρίες προβολής,

να συμμετέχουν σε διεθνείς πρωτοβουλίες εξωστρέφειας,

να δημιουργούν νέες συνέργειες και συνεργασίες.

🔗 Πλατφόρμα συνεργασίας και συμμετοχής

📞 Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2731 363250 · 2721 361523 · 2752 360222 · 2741 363203