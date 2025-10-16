Η Πελοπόννησος στο διεθνές προσκήνιο – «Tourism Academy» σε Καλαμάτα & Μονεμβασιά (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τη στρατηγική της εξωστρέφεια. Με την τουριστική ακαδημία να ταξιδεύει από το Λεωνίδιο και τη Σπάρτη στη Μονεμβασιά και την Καλαμάτα, αναβαθμίζονται οι δεξιότητες των επαγγελματιών του τουρισμού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, μάρκετινγκ και γαστρονομίας. Παράλληλα, ανοίγει νέους διεθνείς ορίζοντες για τις επιχειρήσεις της, με αποστολή στην Indus Food στην Ινδία, τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών της Ασίας, προωθώντας τα πελοποννησιακά προϊόντα και ενισχύοντας τις εξαγωγικές συνεργασίες.