ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ανθρώπινες σχέσεις: Το πιο δυσεπίλυτο κεφάλαιο της εποχής μας (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, η συμβουλευτική  ψυχολόγος Ηλιάνα Μπάκα φώτισε τις σκιές των σύγχρονων σχέσεων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο παράδοξο της εποχής, γιατί σε έναν κόσμο ψηφιακής αφθονίας νιώθουμε πιο μόνοι από ποτέ; Αναλύθηκαν ο φόβος της οικειότητας και η τάση μας να αναζητούμε «φιλτραρισμένες» σχέσεις, επηρεασμένοι από τα πρότυπα των social media. Η κυρία Μπάκα εξήγησε πώς τα παιδικά βιώματα καθορίζουν τις ενήλικες επιλογές μας και γιατί τα υγιή όρια αποτελούν γέφυρα και όχι τοίχο. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη διάκριση μεταξύ μοναχικότητας και μοναξιάς, καταλήγοντας πως η ουσιαστική σύνδεση με τους άλλους ξεκινά από τη βαθιά συμφιλίωση με τον ίδιο μας τον εαυτό.

