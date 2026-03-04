Δίκη Χρυσής Αυγής: “Μάχη” από τους καταδικασθέντες για τα ελαφρυντικά

«Μάχη» για να λάβουν ελαφρυντικά με απώτερο στόχο την μειωμένη ποινή έδωσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης αμέσως μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την καταδίκη των 42 στη δική της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Από τις αγορεύσεις πάντως δεν έλειψαν οι «κορώνες», όπως χαρακτηριστικά εκείνη του συνηγόρου του Ματθαιόπουλου ο οποίος σχολιάζοντας την καταδικαστική απόφαση είπε: «Η καταδικαστική σας απόφαση θα κριθεί από την ιστορία και θα πάει στα αρχεία του Κράτους και στην ίδια θέση που είναι η απόφαση για τον Κολοκοτρώνη και για τον Καραϊσκάκη…».

Κατά περίσταση οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν κατά κύριο λόγο τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της μη εύλογης διάρκειας της δίκης. Ο Χρήστος Παππάς και ο Γεώργιος Πατέλης ζήτησαν μέσω της υπεράσπισης τους το ελαφρυντικό της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας επικαλούμενοι δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων και άλλων προσώπων σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας και της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

