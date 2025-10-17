Αντικατάσταση παλαιών αγωγών και ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα

Εξελίσσεται το σημαντικό έργο της γ’ φάσης της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης που αφορά την πόλη της Καλαμάτας.

Παρεμβάσεις εξελίσσονται στην περιοχή «Νησάκι» στο δυτικό τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους μεταξύ Δημοσθένους και Μακεδονίας. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες εργασίες σε τμήματα των οδών Μακεδονίας, Νέδοντος, Ξενοφώντος και Ύδρας.

Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται εργασίες έχουν τεθεί σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 109/2025 Απόφαση Δ.Σ. Καλαμάτας.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης, καθώς αντικαθιστά παλαιούς αγωγούς με νέους, μειώνει την πιθανότητα βλαβών και εξασφαλίζει την παροχή ακόμα καλύτερης ποιότητας νερού.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας – Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 3.000.000 € πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027».