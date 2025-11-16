Τελευταία Νέα
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αντώνης Σαμαράς για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Έφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής»

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε διατελέσει πρόεδρος Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν από τους πλέον στενούς συνεργάτες του: “Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!”.

Η απώλειά του έχει προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο. 

