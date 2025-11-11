Νίκος Τσούτσιας: «Ο Σαμαράς δεν έχει γινάτι με τον Μητσοτάκη – Υπήρξαν πολιτικές που δεν συνάδουν με την φυσιογνωμία της παράταξης της ΝΔ» (video)

Στο… ρυθμό του Αντώνη Σαμαρά συνεχίζει να βρίσκεται η πολιτική επικαιρότητα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του OPEN “10 παντού” από τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού Νίκο Τσούτσια.

“Ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει όταν η χώρα θεωρεί πως αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και κριτήριο του πάντα είναι η πατρίδα”, υπογράμμισε αρχικά ο κ. Τσούτσιας για το… ταϊμινγκ της συνέντευξης, ενώ νωρίτερα είχε δηλώσει την τιμή του για αυτή τη διαχρονική συνεργασία που έχει με τον Μεσσήνιο πολιτικό, τον οποίο και χαρακτήρισε ως “τον τελευταίο μεγάλο πολιτικό της μεταπολίτευσης”. Για το ζήτημα περί κόμματος το ανοιχτό έμεινε ορθάνοιχτο “σταθμίζει, μελετά και θα πάρει τις αποφάσεις του με ψυχραιμία”, ενώ επανέλαβε πως “ο Α. Σαμαράς δεν έχει κανένα γινάτι με τον κ. Μητσοτάκη”. Συμπλήρωσε πως υπήρξε μια σειρά πολιτικών επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν πλήρως για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας και αυτά που πάνω από όλα απασχολούν τον κόσμο.

Αξιολόγησε παράλληλα ο κ. Τσούτσιας τα πολιτικά δεδομένα και τις κυβερνητικές επιλογές πως ένα χρόνο μετά τη διαγραφή Σαμαρά η ΝΔ κινείται δημοσκοπικά μεταξύ 20-23% “ένα χρόνο μετά η ΝΔ πέφτει κι άλλο” και συμπλήρωσε πως τα όσα ακούστηκαν ως… κυβερνητικά σχόλια για την συνέντευξη Σαμαρά “συνεχίζουν να αποτελούν μέρος μιας πολτιικής επικοινωνίας, δεν τοποθετήθηκαν καθόλου επί της ουσίας“. Για τα περί το ότι “η πολιτική γίνεται με… έργα και όχι με ταμπέλες” που ακούστηκε από κυβερνητικά χείλη, απάντησε πως “…έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και τα 62 φύλα, το ζήτημα του υψηλού ΦΠΑ και η οικονομική κατάσταση στη χώρα, η νομιμοποίηση όλων των λαθρομεταναστών… έργα με τα οποία ο κ. Σαμαράς το είπε ξεκάθαρα πως διαφωνεί”. Για τα όσα ψέλλισε ο Γεραπετρίτης για… μισαλλοδοξία -και θέλησαν ορισμένοι να μεταφράσουν ως… απάντηση σε Σαμαρά- ο Νίκος Τσούτσιας σημείωσε πως “…μάλλον ο κ. Γεραπετρίτης τα λέει για τον εαυτό του”.

Ακολούθως και απαντώντας σε ερωτήματα ανέλυσε και με αριθμητικό τρόπο το πόσο επηρέασε ανάμεσα στις εκλογικές αναμετρήσεις η αλλαγή πολιτικής της ΝΔ με συνέπεια να φύγουν πάρα πολύ ψηφοφόροι του κόμματος “…έφυγαν γιατί άλλαξε η ΝΔ… Ο κ. Σαμαράς έκανε το 2023 την κεντρική προεκλογική ομιλία της ΝΔ στην Καλαμάτα και αμέσως μετά υπήρξαν πολιτικές που δεν συνάδουν -κατά την εκτίμηση του κ. Σαμαρά- με την φυσιογνωμία της παράταξης“.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα υπογράμμισε με νόημα πως “…δεν έχω να σχολιάσω τίποτε περισσότερο από αυτά τα οποία ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς είπε”, για το ενδεχομένο δημιούργιας κόμματος.