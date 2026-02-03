Αντώνης Σαμαράς: «ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος!» – Η αποκαλυπτική του συνέντευξη στην τηλεόραση BEST (video)

Άστραψε και… βρόντηξε ο Αντώνης Σαμαράς σε μια συνέντευξη για όλα τα «καυτά» πολιτικά ζητήματα. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST είχε πολλά να πει και με συγκεκριμένους αποδέκτες. Τόνισε για το δίλημμα που… προβάλλεται: «ποιο… Μητσοτάκης ή χάος; Ο Μητσοτάκης είναι το χάος». Στην συνέντευξή του στον Θέμη Κανελλόπουλο ο πρώην Πρωθυπουργός- όπως πάντα με ξεκάθαρο τρόπο- τοποθετήθηκε σε όλα τα θέματα.

Αρχικά ο κ. Σαμαράς ευχαρίστησε όλους τους συμπρατριώτες του “για τη μεγάλη αγκαλιά αγάπης που πρόσφεραν, σ’ εμένα και την οικογένειά μου, με την απώλεια της Λένας”.

Μιλώντας για την υφιστάμενη κατάσταση σημείωσε πως «…στην χώρα υπάρχει μια ομίχλη, μια αίσθηση ματαιότητας» και έθεσε το πρόβλημα της «ανεξέλεγκτης ακρίβειας που δεν ελέγχεται» ως βασικό για την καθημερινότητα, συνδέοντας παράλληλα το στεγαστικό που… παγιώνεται, ενώ καυτηρίασε τις δηλώσεις που κατεγράφησαν: “…οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί δεν βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω ακρίβειας, και η απάντηση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της ΝΔ είναι ότι «το τσάμπα πέθανε»”.

«ΠΕΘΑΝΕ Η ΛΑΪΚΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ»

Σε αυτό το σημείο ο κ. Σαμαράς τόνισε πως εκείνο «που… πέθανε είναι η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία επήλθε η ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα». Επέκρινε ακολούθως το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει αποκομμένη από την κοινωνία και τον κόσμο. Μίλησε για τα όσα γίνονται με τις τιμές στο ρεύμα που καλπάζουν, την αγροτική κρίση, την συμφωνία Mercosur, την κτηνοτροφία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ «που γελάει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη», και, για τις τράπεζες, όπως και για τα χρήματα που μοιράστηκαν και «μερικά πήγαν στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τελικά τα πολλά οι λίγοι τα γεύτηκαν».

7 ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ – ΡΕΚΟΡ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΘΑΥΜΑΣΜΟΥ

Στη σφοδρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά η ασυνέπεια λόγων και έργων και μια κατάσταση όπως είπε με επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις. “Μετά από 7 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια και λόγια. Συνεχώς δικαιολογίες. «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα», «φταίει το βαθύ κράτος», «διαχρονικά προβλήματα», «παθογένειες του συστήματος», πάντα φταίνε οι άλλοι. Καμία σοβαρότητα, μόνο υποσχέσεις”, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες καταστάσεις στα όσα έγιναν με το πρωτοφανές περιστατικό να κλείνει ο εθνικός εναέριος χώρος, στα όσα δεν… έγιναν για να θωρακιστεί η Θεσσαλία και επέκρινε τα όσα διαμορφώνονται μέσα από το επιτελικό κράτος «…ρεκόρ διαφήμισης για ένα δήθεν επιτελικό κράτος. Ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού με συνεχείς κυβερνητικές δηλώσεις. Ε, εντάξει, δεν θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ».

«ΠΟΙΟ ΧΑΟΣ ΛΟΙΠΟΝ; ΤΟ ΧΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ!

Στα πυρά του πρώην Πρωθυπουργού θέση είχε «…η αλαζονεία δίχως προηγούμενο» και «η κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες», ενώ δεν… μάσησε τα λόγια του αναφερόμενος στην αίσθηση που υπάρχει στην χώρα «στην χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς. Μια αίσθηση κράτους- λάφυρο». Στο προβαλλόμενο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος;» ο κ. Σαμαράς τόνισε χαρακτηριστικά: «Ποιο χάος λοιπόν; Το χάος είναι ο κ.Μητσοτάκης! Γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Προκαλεί αστάθεια και μιλάει για ..σταθερότητα!». Μίλησε στην συνέχεια πως στόχευση του Κ. Μητσοτάκη είναι η αποχή του κόσμου από τις κάλπες «ελπίζοντας έτσι σε ένα πλασματικό ποσοστό που θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον».

«ΣΥΡΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

Στην ατζέντα της συζήτησης και τα εθνικά θέματα με τον ίδιο να συνυπογράφει τα όσα είπε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και να καταθέτει τους προβληματισμούς του, τονίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο» με την συνάντησή του με τον Ερντογάν αιτιολογώντας την τοποθέτησή του αυτή στους διαρκώς επιτεινόμενους αναθεωρητικούς ισχυρισμούς της Τουρκίας, όπως και στα όσα διαμορφώνονται με τις επ’ αόριστον Navtex. Στο στόχαστρό του η πολιτική Γεραπετρίτη «…εμείς όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά απαντάμε πάντα με διπλωματικό… savoir vivre Γεραπετρίτη. Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις», για να προσθέσει πως το ταξίδι αυτό υπό αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος.

ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού για τα όσα ακούγονται και εάν τους… ενώνει κάτι σημείωσε πως η κα Καρυστιανού έχει στην πολιτική τα ίδια δικαιώματα που έχει κάθε Έλληνας και πως «αυτό που με ενώνει με την κα Καρυστιανού είναι ο πόνος της απώλειας, ως γονιός. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός».

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ, ΤΟ ΣΤΑΘΜΙΖΩ»

Τέλος, στο τι πρόκειται να κάνει στα επόμενά του βήματα σημείωσε με έμφαση πως «..Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή» και τόνισε πως δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο η χώρα “με την λογική «όλοι εναντίον όλων»”. Υπογράμμισε πως η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα και πρόσθεσε πως η νέα αρχή «…απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να είναι αποφασισμένη, να το θέλει. Να το δείξει». Εδώ μίλησε πως πρέπει να μείνουν στο παρελθόν οι κακές νοοτροπίες και πως πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες μας υπογραμμίζοντας: «… Όλα αυτά, λοιπόν, σταθμίζω. Και φυσικά με πονάει πολύ η Λένα. Λείπει κάθε μέρα. Η Παναγιά να την έχει μαζί της! Μην ανησυχείτε για εμένα, εδώ είμαι. Μιλάω δημόσια, και θα συνεχίσω να μιλάω δημόσια, δεν κρύβομαι. Για την πατρίδα όμως, καλά κάνετε κι ανησυχείτε κι εσείς και ο κόσμος, είναι ελπιδοφόρο. Αυτοί που δεν ανησυχούν είναι το πρόβλημα».