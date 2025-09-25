Απάτες με «δήθεν λογιστές»: Χρήσιμες οδηγίες για τους πολίτες από την Αστυνομία

Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες δημοσιεύει η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης από επιτήδειους, οι οποίοι τηλεφωνούν και προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι δράστες καλούν ανυποψίαστους πολίτες συνήθως σε σταθερά τηλέφωνα και προσποιούνται ότι πρόκειται για λογιστές που συνεργάζονται με τους ίδιους ή με συγγενικά τους πρόσωπα. Με διάφορα προσχήματα, όπως ότι πρέπει να «δηλωθούν» ή να «φωτογραφηθούν» χρήματα και τιμαλφή που βρίσκονται στο σπίτι, επιχειρούν να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα σε συνεργούς τους.

Μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να ισχυρίζονται ότι σε περίπτωση που δεν ακολουθηθούν οι «οδηγίες», θα επιβληθεί δήθεν πρόστιμο από την εφορία.

Η Ελληνική Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί.

Βασικές οδηγίες

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες , ακόμη κι αν ισχυρίζονται πως είναι λογιστές σας ή συνεργάτες αυτών.

, ακόμη κι αν ισχυρίζονται πως είναι λογιστές σας ή συνεργάτες αυτών. Μην αποκαλύπτετε σε κανέναν εάν και τι φυλάσσετε στο σπίτι σας , όπως χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

, όπως χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα. Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε άτομα που εμφανίζονται ως «συνεργάτες λογιστών» ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα , χωρίς να έχετε επαληθεύσει την ταυτότητά τους.

, χωρίς να έχετε επαληθεύσει την ταυτότητά τους. Μην πείθεστε αν σας δώσουν στο τηλέφωνο άλλο άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι ο λογιστής σας ή συγγενικό πρόσωπο . Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για να επικοινωνήσετε άμεσα με τα πρόσωπα που αναφέρουν, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη γραμμή.

. Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για να επικοινωνήσετε άμεσα με τα πρόσωπα που αναφέρουν, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη γραμμή. Ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και στην περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης.

Η Αστυνομία τονίζει επίσης τη σημασία της ενημέρωσης συγγενών και φίλων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ώστε να είναι και εκείνοι σε εγρήγορση και να μην πέσουν θύματα παρόμοιων ενεργειών.