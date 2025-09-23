Πιστό στο ραντεβού του, το 4ο τουρνουά βόλεϊ «Χρήστος Σμυρναίος», έρχεται και φέτος στους Μολάους, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Ένα γεγονός που έχει γίνει θεσμός για την πόλη, δίνοντας δυναμική και παλμό.

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Μολάων, 6 δυνατές ομάδες κατηγορίας Γυναικών Κ18, χωρισμένες σε δύο (2) ομίλους, υπόσχονται για ακόμα μια φορά νέες συγκινήσεις.

Αναλυτικά, οι όμιλοι και το πρόγραμμα αγώνων:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: ΓΕ Ναυπλίου, ΑΣ Παπάγου, Σπαρτιατικός ΓΣ.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Αίολος Βόρ. Κυνουρίας, ΑΠΟΕΛ, Παναθηναϊκός ΑΟ.

Σάββατο 27/9

10:00: ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΓΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

11:30: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΙΟΛΟΣ

κενό

16:00: ΓΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ

17:15: ΑΙΟΛΟΣ – ΑΠΟΕΛ

18:45: ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ – ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

20:30: ΑΠΟΕΛ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Κυριακή 28/9

10:30: 1ος Α’ – 2ος Β’ [S1] 12:00: 1ος Β’ – 2ος Α’ [S2] 13:30: 3ος Α’ – 3ος Β’

15:00: Νικ. S1 – Νικ. S2

ΠΗΓΗ www.monemvasianews.gr