Απεργιακή κινητοποίηση των εργαζόμενων στον επισιτισμό τουρισμού για τη μη καταβολή επιδόματος ανεργίας

Σε απεργιακή κινητοποίηση καλεί τα μέλη του το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων & συναφών επαγγελμάτων νομού Μεσσηνίας , την 25η Φεβρουαρίου, με αφορμή τη μη καταβολή του επιδόματος ανεργίας.

Πιο αναλυτικά, στο κάλεσμα του συνδικάτου αναφέρονται τα εξής:

Άλλαξε η χρονιά και ακόμα χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία και επισιτιστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο ανεργίας, παρά το ότι οι περισσότεροι έχουν καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα από τον Νοέμβρη!

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας, έχοντας υποστελεχωμένες όλες τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, έχουν αφήσει χιλιάδες συναδέλφους χωρίς εισόδημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν κυριολεκτικά να καλύψουν τις πιο στοιχειώδεις και βασικές ανάγκες της επιβίωσης των ίδιων και των οικογενειών τους.

Δεν φτάνει που δεν ικανοποίησαν τα αιτήματα χιλιάδων εργαζομένων απ’ όλη τα χώρα, για αύξηση του επιδόματος ανεργίας και κάλυψη για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας μέχρι την έναρξη της νέας σεζόν. Δεν φτάνει που έκοψαν την καταβολή σε χρήμα του μισού επιδόματος, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να αντεπεξέλθουν στην τεράστια ακρίβεια με την “προπληρωμένη κάρτα”, για άλλη μια χρονιά συνεχίζονται οι απαράδεκτες καθυστερήσεις. Ακόμα και η προπληρωμένη κάρτα δεν έχει φτάσει στα χέρια χιλιάδων εποχικών εργαζομένων!

Στέλνουμε μήνυμα προς την κυβέρνηση και τους “πρόθυμους εταίρους” της ότι δεν θα ανεχθούμε άλλο αυτή τη κατάσταση. Κόντρα στις εργοδοτικές πλειοψηφίες που για το μόνο που σκούζουν είναι ο «κοινωνικός διάλογος», την ώρα που διεξάγεται εντατικός πόλεμος ενάντια στα δικαιώματά μας και μας έχει οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε σήμερα.

Απαιτούμε:

§ Να καταβληθεί άμεσα το επίδομα ανεργίας στους απολυμένους συναδέλφους και να καταργηθεί το καθεστώς της προπληρωμένης κάρτας.

§ Να νομοθετηθεί το εποχικό επίδομα ανεργίας για όλους τους συναδέλφους, για όλη τη διάρκεια της ανεργίας, στο 80% του βασικού μισθού.