Απλό τεστ ανιχνεύει τη νόσο Πάρκινσον 9 χρόνια πριν την διάγνωση

Μια νέα γερμανική έρευνα υποστηρίζει ότι ένα απλό τεστ βάδισης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν τη νόσο Πάρκινσον σχεδόν 9 χρόνια πριν από την κλινική διάγνωση. Το τεστ, το οποίο παρακολουθεί την ταχύτητα με την οποία ένα άτομο στρέφεται ενώ περπατά, μπορεί να προσφέρει στους γιατρούς έναν πρακτικό τρόπο για την ανίχνευση των πρώιμων ενδείξεων της νευροεκφυλιστικής διαταραχής πολύ πριν τα συμπτώματα γίνουν εμφανή.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που βλάπτει εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για την κίνηση και τον συντονισμό. Προκαλείται από την απώλεια νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου που παράγουν ντοπαμίνη, μια χημική ουσία ζωτικής σημασίας για τον έλεγχο της κίνησης. Η ακριβής αιτία παραμένει ασαφής, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι εμπλέκονται συνδυαστικά γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.