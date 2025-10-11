Από 15 Οκτωβρίου η διάθεσή του πετρελαίου θέρμανσης – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να εκτιμάται ότι θα ξεκινά από 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανη για το επίδομα θέρμανσης.

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο», ο πρόεδρος της ομοσπονδίας βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης: «Στις 15 Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θεωρούμε ότι θα ξεκινήσει στην τιμή που έκλεισε πέρσι 30 Απριλίου, στο 1,10-1,12 στα μεγάλα αστικά κέντρα και για μεγάλες ποσότητες, ενώ πέρσι ξεκίνησε 1,18 ευρώ/λίτρο. Έχουμε μια μικρή πτώση. Καλό είναι ο κόσμος να ξεκινήσει την προμήθεια. Ακόμα παραγγελίες δεν έχουμε. Καλό είναι το επίδομα να δίδεται προκαταβολικά και όχι μετά από δυο έως έξι μήνες, για να βοηθηθεί ο κόσμος και να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το νόημα του επιδόματος. Είναι λίγο αργά η καταβολή του επιδόματος, αυτό πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε γεωπολιτικά γεγονότα να αυξήσουν την τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

