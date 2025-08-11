Επίδομα παιδιού: Ανοιξε η πλατφόρμα – Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις

Tην Πέμπτη 31 Ιουλίου, με την πληρωμή της τρίτης δόσης για εφέτος, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, όπως ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.