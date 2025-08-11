Επίδομα παιδιού: Ανοιξε η πλατφόρμα – Μέχρι πότε θα γίνονται αιτήσεις

Tην Πέμπτη 31 Ιουλίου, με την πληρωμή της τρίτης δόσης για εφέτος, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων, όπως ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο εποπτευόμενος Οργανισμός Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00.
Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/ ή https://opeka.gr/, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ in.gr πατώντας εδώ