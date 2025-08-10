Από Σεπτέμβριο ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο προβλέπεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), οπότε και αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος που έστειλε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πάνω στο οποίο στηρίζεται η νέα νομοθετική ρύθμιση με την οποία δεν προβλέπονται πλέον οριζόντια πολεοδομικά κίνητρα.

Το βασικότερο θέμα που θα εξεταστεί από το ΣτΕ είναι «τι θεωρείται έναρξη οικοδομικών εργασιών». Κι αυτό διότι, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, σήμερα μπορούν να χτίσουν – κάνοντας χρήση των ευεργετημάτων του ΝΟΚ, δηλαδή, να «σηκώσουν» ψηλότερα κτίρια – όσοι ξεκίνησαν τις οικοδομικές εργασίες (για παράδειγμα, εκσκαφές) έως και την 11η Δεκεμβρίου 2024 και δεν εκκρεμούν προσφυγές εις βάρος τους.

