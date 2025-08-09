Προβλέψεις για άνοδο της τουριστικής κίνησης

Σε ρυθµούς αύξησης της τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό της τάξης του 4,6% για την περίοδο Αυγούστου, Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου παραπέµπουν τα τελευταία δεδοµένα από τις διαθέσιµες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα που συγκεντρώνει το «Airdata tracker», του Ινστιτούτου του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Μόνο για τον Αύγουστο η αύξηση των αεροπορικών θέσεων βρίσκεται στο 4,4% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, ενώ για τον Σεπτέµβριο η άνοδος είναι της τάξης του 4,7% και για τον Οκτώβριο 4,8%.

Η εικόνα αυτή συνάδει µε την εκτίµηση ότι σταδιακά η Ελλάδα κερδίζει διεθνείς επισκέπτες κατά τους µήνες πριν και µετά την αιχµή του καλοκαιριού, δηλαδή τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο www.moneyreview.gr πατώντας εδώ