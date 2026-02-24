Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας

Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026 και τους στρατεύσιμους να παρουσιάζονται στις μονάδες το διάστημα από 24 έως 27 Φεβρουαρίου. «Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής “Ατζέντα 2030″» έχει επισημάνει επαλειμμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας,
Οι αλλαγές, όπως έχει υπογραμμίσει ο κ. Δένδιας, θεωρούνται επιβεβλημένες από την αναγκαιότητα προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και τη νέα προσέγγιση στρατιωτικών επιχειρήσεων στις πρόσφατες συρράξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ