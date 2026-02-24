Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
24
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το air condition στο αυτοκίνητο -Τι πρέπει να προσέξουμε

Share

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν αξιοποιούν σωστά το σύστημα κλιματισμού, υιοθετώντας συχνά μια πρακτική που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστη.

Το air condition αποτελεί πλέον ένα βασικό στοιχείο του εξοπλισμού ενός οχήματος, ιδίως σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας.

Παλαιότερα, το σύστημα του κλιματισμού θεωρούταν premium και συγκαταλεγόταν στα ακριβά προαιρετικά στοιχεία, ωστόσο σήμερα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμού κάθε μοντέλο που βγαίνει από την γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνυφασμένο στο μυαλό μας με την ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας κατά τους θερινούς μήνες, το σύστημα μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να λειτουργεί και τον χειμώνα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode