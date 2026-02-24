Το λάθος που κάνουμε όλοι με το air condition στο αυτοκίνητο -Τι πρέπει να προσέξουμε

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν αξιοποιούν σωστά το σύστημα κλιματισμού, υιοθετώντας συχνά μια πρακτική που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστη.

Το air condition αποτελεί πλέον ένα βασικό στοιχείο του εξοπλισμού ενός οχήματος, ιδίως σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας.

Παλαιότερα, το σύστημα του κλιματισμού θεωρούταν premium και συγκαταλεγόταν στα ακριβά προαιρετικά στοιχεία, ωστόσο σήμερα περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμού κάθε μοντέλο που βγαίνει από την γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου.

Σε κάθε περίπτωση και παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνυφασμένο στο μυαλό μας με την ρύθμιση της θερμοκρασίας της καμπίνας κατά τους θερινούς μήνες, το σύστημα μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να λειτουργεί και τον χειμώνα.

