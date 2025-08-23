Από την 1η Σεπτεμβρίου έρχεται η «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 στην τηλεόραση BEST με τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου

Νέα τηλεοπτική σεζόν, νέο δίδυμο στην ανανεωμένη «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24! Μια ζώνη που αγαπήσατε και η οποία προβάλλεται καθημερινά και από την τηλεόραση BEST.

Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου έρχονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24 και θα μας λένε την πρώτη καλημέρα κάθε πρωί στις 6:00.

Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου μάς ξεναγούν στον κόσμο της ενημέρωσης για όλα τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας, με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής και της κοινωνίας. Πάντα με αμεσότητα, εγκυρότητα, δυναμισμό και χιούμορ περιγράφουν, αποκαλύπτουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και στον κόσμο.

Μαζί τους στην ξεχωριστή τους στήλη, ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Σβέρκος θα συνεχίσουν σταθερά να αποκαλύπτουν τα παρασκήνια της πολιτικής και των κομμάτων.

Στην «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24 οι ειδήσεις που μας αφορούν όλους θα είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.