Τι ισχύει για τους πολίτες εάν δεν εκδώσουν τον Προσωπικό Αριθμό έως τις 5 Σεπτεμβρίου

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα myinfo.gov.gr για την απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), ο οποίος θα αντικαταστήσει σταδιακά τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, η έκδοση γίνεται με αίτηση των πολιτών, ενώ στη συνέχεια ο αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι πολίτες εισέρχονται στο myinfo.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό τους, μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.

Στην εφαρμογή εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως είναι καταχωρημένα στα επίσημα μητρώα (Δημοτολόγιο, ΑΑΔΕ, ΕΛ.ΑΣ., ΗΔΙΚΑ, ΕΜΕπ).