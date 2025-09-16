Από τις παροχές της ΔΕΘ ξανά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Σε ρυθμούς σκληρού ροκ με έντονη προεκλογική εσάνς η πολιτική σκηνή, με την κυβέρνηση να έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα και την αντιπολίτευση να βρίσκεται σε τροχιά αναζήτησης περπατησιάς.

Με τους τόνους να ανεβαίνουν διαρκώς, το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να κρατηθεί ψηλά, προβάλλοντας διαρκώς τα μέτρα της ΔΕΘ, και δείχνοντας αρχικά στον Οκτώβριο, οπότε οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, αλλά και στον Ιανουάριο, οπότε δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τα πρώτα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως αποκαλείται από το Μέγαρο Μαξίμου.

Από τα μέτρα, λείπουν οι αγρότες, ενώ και μία μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών φαίνεται ότι δεν “ακούνε” τα μέτρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για νέες διευκολύνσεις, μόλις η οικονομία το επιτρέψει.

