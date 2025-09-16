Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
16
Σεπτέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τις παροχές της ΔΕΘ ξανά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σκληραίνει η κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Share

Σε ρυθμούς σκληρού ροκ με έντονη προεκλογική εσάνς η πολιτική σκηνή, με την κυβέρνηση να έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα και την αντιπολίτευση να βρίσκεται σε τροχιά αναζήτησης περπατησιάς.

Με τους τόνους να ανεβαίνουν διαρκώς, το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να κρατηθεί ψηλά, προβάλλοντας διαρκώς τα μέτρα της ΔΕΘ, και δείχνοντας αρχικά στον Οκτώβριο, οπότε οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, αλλά και στον Ιανουάριο, οπότε δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τα πρώτα οφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως αποκαλείται από το Μέγαρο Μαξίμου.

Από τα μέτρα, λείπουν οι αγρότες, ενώ και μία μεγάλη μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών φαίνεται ότι δεν “ακούνε” τα μέτρα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για νέες διευκολύνσεις, μόλις η οικονομία το επιτρέψει.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ