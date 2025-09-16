Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

Στη ΝΔ προσχώρησε και επίσημα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (16.9.25).
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Ανδρέα Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία.
«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ