Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
16
Σεπτέμβριος
TOP
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

Share

Στη ΝΔ προσχώρησε και επίσημα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (16.9.25).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Ανδρέα Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Bestάκια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ