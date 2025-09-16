Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη ΝΔ – «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

Στη ΝΔ προσχώρησε και επίσημα ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τρίτης (16.9.25).

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε στη ΝΔ τον Ανδρέα Λοβέρδο και τα στελέχη των «Δημοκρατών» στη Νέα Δημοκρατία.