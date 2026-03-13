Από τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Έως 1.295 ευρώ

Από την 1η Απριλίου 2026 περνά σε καθεστώς καθολικής εφαρμογής το νέο επίδομα ανεργίας, το ύψος του οποίου – υπό προϋποθέσεις – μπορεί να φτάσει έως τα 1.295 ευρώ, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος αποδοχών του δικαιούχου.

Το ποσό των 1.295 ευρώ αφορά ανέργους με μακρόχρονη εργασιακή εμπειρία και υψηλές αποδοχές

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, η οποία αφορά 15.000 δικαιούχους και διαρκεί ένα έτος, το νέο μοντέλο επιδότησης τίθεται σε πλήρη ισχύ. Οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ προβλέπουν ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 θα έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 15.000 συμμετεχόντων που έχει τεθεί για την πιλοτική περίοδο. Το όριο αυτό έχει συμφωνηθεί μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδοτεί το έργο με 100 εκατ. ευρώ, ως επαρκές δείγμα για την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων.

Το πλήθος των συμμετεχόντων κρίνεται ότι προσφέρει αντιπροσωπευτική εικόνα των διαφορετικών προφίλ ανέργων και καθιστά εφικτή την αξιολόγηση των επιπτώσεων του νέου πλαισίου τόσο στην κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων όσο και στην επιστροφή τους στην απασχόληση.