Από τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό στην τοπική ανάπτυξη | Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού με τον Διευθυντή της DG REGIO Nicola De Michelis

Συνάντηση εργασίας με ισχυρό αναπτυξιακό και ευρωπαϊκό αποτύπωμα είχε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στο γραφείο του, στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), κ. Nicola De Michelis, παρουσία του στελέχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νάσου Σοφού και υπηρεσιακών παραγόντων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του κ. De Michelis στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021–2027», την αποτίμηση των μέχρι σήμερα επιδόσεων, αλλά και την ανταλλαγή απόψεων για τις προτεραιότητες της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Περιφερειάρχης παρουσίασε τη στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αξιοποίηση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής, δίνοντας έμφαση στην επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και στη σημασία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, των έργων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και των στοχευμένων παρεμβάσεων με αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αποτελέσματα που ήδη καταγράφει το Πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε υψηλή θέση πανελλαδικά ως προς την πρόοδο και την απορρόφηση, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι κατά την υλοποίηση των έργων, με στόχο τη διαμόρφωση ρεαλιστικών και τεκμηριωμένων προτάσεων για νέες δράσεις.

Ο κ. De Michelis εξήρε τη συστηματική δουλειά που έχει γίνει σε περιφερειακό επίπεδο, επισημαίνοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Περιφέρειας και των τοπικών φορέων, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μεταφράζονται σε απτά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.

O στρατηγικός διάλογος στο γραφείο του Περιφερειάρχη αποτέλεσε τον θεσμικό πυρήνα μιας επίσκεψης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις με φορείς και δικαιούχους του Προγράμματος, καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας στην πράξη τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου.