Απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι…

Να πεις ότι στο Μάτι δεν τιμωρήθηκε σκληρά η Ελλάδα εξαιτίας της κυβερνητικής ανικανότητας, του εγκληματικού διαχειριστικού χάους, του ερασιτεχνισμού των Σωμάτων Ασφαλείας, της ανυπαρξίας σχεδίου αυτοδιοικητικής εκκένωσης; Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 έπνεαν άνεμοι ως 8 μποφόρ. Η φωτιά που έβαλε ασυνείδητος πολίτης στην αυλή του για να κάψει χόρτα, κυλώντας σαν αστραπή από τις πλαγιές του Πεντελικού, κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Πήρε μαζί της 104 ανθρώπους, επειδή «το κράτος του ηθικού πλεονεκτήματος» όχι μόνο δεν αντιμετώπισε τον κίνδυνο για τη ζωή τους, αλλά και τους παγίδευσε!

Πόσες φορές αναρωτήθηκα πώς κοιμάται ο αξιωματικός της Αστυνομίας που έδωσε εντολή στα όργανα της Τροχαίας, ρυθμίζοντας την κίνηση στη Μαραθώνος, να στέλνουν τα οχήματα πίσω, στο πυρπολημένο Μάτι, με αλλόφρονες οδηγούς. Ο πρωθυπουργός Τσίπρας, ως εκπομπάρχης, παρουσία μισού Υπουργικού Συμβουλίου-γλάστρες, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Αύριο θα πέσουν οι άνεμοι. Θα αξιολογήσουμε την καταστροφή». Ηταν, σχεδόν, μεσάνυχτα. Οι κίτρινοι σάκοι γέμιζαν τους νεκροθαλάμους των νοσοκομείων…

Παλιά καλοκαίρια, λέγαμε ότι τα νησιά καίγονται από «εχθρούς». Τη φωτιά του δάσους, στα περάσματα του Εβρου, την αποδώσαμε σε παράνομους μετανάστες. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι ο «εχθρός» είναι εντός των τειχών. Ο Ηρόστρατος¹, της διπλανής πόρτας, έβαλε φωτιά για να τιμωρήσει τους συντοπίτες του, «για όσα του έκαναν». Η κυβέρνηση αναβάθμισε τον εμπρησμό σε ποινικό αδίκημα. Δεν λες τις ποινές που επιβάλλονται αποτρεπτικές. Η ποινή φυλάκισης μηνών τον στέλνει σπίτι του! Μόνο φυλάκιση έτους -και πάνω- εκτίεται. Δικαστική επιείκεια ή θεσμική παράληψη; Καμία κυβέρνηση δεν έδωσε 40 εκατ. ευρώ -τόσα ζήτησε η ΚΕΔΕ- για δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Τα κονδύλια δόθηκαν στους δήμους απολογιστικά. Μόνη η Αυτοδιοίκηση αξιολογεί τις προτεραιότητες: χρόνο προετοιμασίας, αποτελεσματικότητα, οικονομική διαχείριση. Πόσοι δήμοι καθάρισαν αγροτικούς δρόμους και χωράφια με ολόξερες θημωνιές; Πόσοι έλεγξαν τους πολίτες που δεν καθάρισαν ιδιοκτησίες τους; Ακόμη και αυτή η στοιχειώδης συνεισφορά μας στην πρόληψη πρέπει να υπακούει σε καταναγκασμό…

Θυμάστε τον πρωθυπουργό Γιώργο Ράλλη; Το μακρινό 1981 έγινε περίγελος της «πράσινης» αντιπολίτευσης, ζητώντας από τους κατοίκους των βορείων προαστίων που καίγονταν να μαζέψουν τα κουκουνάρια που έσκαγαν σαν χειροβομβίδες στις αυλές τους. Σαν σήμερα, το 2007, στην Ηλεία χάθηκαν 49 άνθρωποι επειδή η γιαγιά, στο Παλαιοχώρι πέταξε το καυτό λάδι από το τηγάνι της στον κήπο και μπήκε ήσυχη σπίτι της. Εκείνος ο κρατικός φονικός ερασιτεχνισμός δεν έγινε μάθημα στο Μάτι, το 2018.

Σύμφωνοι. Το 112 δεν είναι πανάκεια. Γι’ αυτό, ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαθέτει, από το 2019, τεράστια κονδύλια, για την πρόληψη, ώστε η χώρα να αποφεύγει τον όλεθρο από μεγαπυρκαγιές και πλημμύρες. Δισεκατομμύρια διαχειρίζονται τα υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Περιβάλλοντος για την προστασία του πολίτη, της περιουσίας του, του πολιτιστικού αποθέματος, της φύσης. Και εν πάση περιπτώσει, ώρα να αναλογιστεί η αριστερή αντιπολίτευση ότι η σπέκουλα κάθε τραγωδίας δεν ωφελεί. Η διαχείριση της κλιματικής κρίσης, από τον Ιούνιο 2019, απέτρεψε ανθρώπινες απώλειες. Ο Τσίπρας δεν ανέλαβε τις ευθύνες του για το Μάτι και τη Μάνδρα. Σεμνύνεται για το κυβερνητικό παρελθόν του και ασκεί κριτική για τον πύρινο όλεθρο και τις πλημμύρες…

Δεν θυμάμαι καλοκαίρι χωρίς μεγαπυρκαγιές, πλημμύρες να απειλούν τον πλανήτη. Να ξεσπιτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους, να καίνε παρθένα δάση, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, αποκαΐδια και απελπισία, σε χώρες που λογίζονται σπουδαίες και δυνατές. Η κλιματική κρίση δεν είναι ιδιοτροπία του ελληνικού κλίματος!

Να θυμόμαστε, όμως ότι, από τον Ιούνιο του 2019 δεν μετράμε ζωές χαμένες. Ας τα βάλουμε στη ζυγαριά. «Και απόδοτε τα Καίσαρος Καίσαρι»²…

Υποσημειώσεις

1 Ηρόστρατος ο Εφέσιος, εμπρηστής του Ναού της Αρτέμιδος, ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου, για να μείνει το όνομά του στην Ιστορία.

2 Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (κεφ. 22, στίχος 21), κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (κεφ. 12, στίχος 17), κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (κεφ. 20, στίχος 25).