Αποφάσεις για έργα υποδομών και στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σημαντικές αποφάσεις για έργα υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας και στήριξης του πρωτογενούς τομέα έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου συντήρησης και αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Λυγουριό – Δίμαινα, με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, παρέμβαση που συμβάλλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών.

Ομόφωνα εγκρίθηκε επίσης η δημοπράτηση του έργου καθαρισμών κοίτης ρεμάτων και ποταμών και συντήρησης τεχνικών έργων, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας, ενισχύοντας την πρόληψη και την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε το Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Π.Ε. Λακωνίας, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό κόσμο και τις υποδομές της υπαίθρου.

Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη σταθερή στόχευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην υλοποίηση έργων ουσίας, με άμεσο αποτύπωμα στην ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την τοπική ανάπτυξη.