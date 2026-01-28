Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
28
Ιανουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τοπικό Εργαστήριο PRIMACENTERS για την ένταξη μεταναστών στον πρωτογενή τομέα στην Πελοπόννησο

Share

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων κοινωνικής ανάπτυξης Headway, εταίρο του ευρωπαϊκού έργου PRIMACENTERS, διοργανώνει Τοπικό Εργαστήριο Συνδιαμόρφωσης Μηχανισμού Εκπαίδευσης και Αντιστοίχισης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας για Μετανάστες στον Πρωτογενή Τομέα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρες 10:00–13:00, σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και διαδικτυακά), στις εγκαταστάσεις του ARK Co-Working Space στην Τρίπολη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η καταγραφή των πραγματικών τοπικών αναγκών και ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, η αποτύπωση του τοπικού πλαισίου ένταξης και υποστήριξης μεταναστών, καθώς και η συνδιαμόρφωση ενός λειτουργικού μηχανισμού εκπαίδευσης και αντιστοίχισης εργασίας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι Δήμων, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, επιμελητηρίων, ΜΚΟ, κοινωνικών δομών και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός σταθερού τοπικού δικτύου μεταξύ φορέων ένταξης και αγοράς εργασίας.

Το έργο PRIMACENTERS χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη δημιουργία τοπικών κέντρων απασχόλησης που υποστηρίζουν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ένταξη μεταναστών στον πρωτογενή τομέα.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode