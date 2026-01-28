Τοπικό Εργαστήριο PRIMACENTERS για την ένταξη μεταναστών στον πρωτογενή τομέα στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων κοινωνικής ανάπτυξης Headway, εταίρο του ευρωπαϊκού έργου PRIMACENTERS, διοργανώνει Τοπικό Εργαστήριο Συνδιαμόρφωσης Μηχανισμού Εκπαίδευσης και Αντιστοίχισης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας για Μετανάστες στον Πρωτογενή Τομέα.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, ώρες 10:00–13:00, σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και διαδικτυακά), στις εγκαταστάσεις του ARK Co-Working Space στην Τρίπολη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η καταγραφή των πραγματικών τοπικών αναγκών και ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον πρωτογενή τομέα, η αποτύπωση του τοπικού πλαισίου ένταξης και υποστήριξης μεταναστών, καθώς και η συνδιαμόρφωση ενός λειτουργικού μηχανισμού εκπαίδευσης και αντιστοίχισης εργασίας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετέχουν εκπρόσωποι Δήμων, δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, επιμελητηρίων, ΜΚΟ, κοινωνικών δομών και επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός σταθερού τοπικού δικτύου μεταξύ φορέων ένταξης και αγοράς εργασίας.

Το έργο PRIMACENTERS χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη δημιουργία τοπικών κέντρων απασχόλησης που υποστηρίζουν τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ένταξη μεταναστών στον πρωτογενή τομέα.