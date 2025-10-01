Απογραφή ανελκυστήρων: Λήγει η προθεσμία – 10+8 ερωταπαντήσεις με όλες τις πληροφορίες

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια, και όσοι δεν συμμορφωθούν θα κληθούν να πληρώσουν – σε πρώτη φάση – διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Ωστόσο, πέρα από κόστος ελέγχου και επανελέγχου, το κύριο πρόβλημα είναι το κόστος των εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας των ανελκυστήρων, που ιδίως στις παλιές πολυκατοικίες μπορεί να φθάσει ακόμη και σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και αυτό αποτελεί πηγή εντάσεων. Με βάση τα όσα προβλέπονται, η συντήρηση των ανελκυστήρων βαρύνει τους χρήστες (ιδιοκτήτες και ενοικιαστές), με τις παρεμβάσεις που αφορούν αναβαθμίσεις να τις επωμίζονται οι ιδιοκτήτες. Και έτσι, κατά κύριο λόγο στις παλιές πολυκατοικίες, όπου υπάρχει πρόβλημα ακόμη και με την καταβολή των κοινοχρήστων, ξεσπούν εντάσεις μεταξύ των ενοίκων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ