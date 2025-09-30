Η… υποκρισία με την καύση, ποιος θα πληρώσει το «μάρμαρο», οι μελέτες του… ποδαριού και τα «καραγκιοζιλίκια» με τον σιδηρόδρομο που τον… θέλουν ποδηλατόδρομο (video)

Το μείζον ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων βρίσκεται στην επικαιρότητα μετά και την αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο Νίκος Μπελογιάννης σχολιάζοντας τις εξελίξεις τόνισε αρχικά πως σε ότι αφορά στις εκτιμήσεις για τα υπολείμματα «έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις… Λέγανε ότι το υπόλειμμά θα έφθανε 10% και τώρα μας λένε ότι είναι 40%, πληροφορίες μου λένε ότι είναι 60%! θίγοντας τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης με αφορμή και το θέμα που έχει ανακύψει με τους ΦΟΔΣΑ, διερωτώμενος «Τελικά τι έγινε με την ανακύκλωση; Πήραν τα λεφτά για τα σπιτάκια και τα μπουκαλάκια που τα πηγαίνει ο κόσμος για να πάρει ένα κουπόνι… που φτάσαμε! – γίνεται χαμός έξω σε όλα τα μαγαζιά(…) Είναι δυνατόν και μας λένε τώρα ότι αποτύχανε;(…) Όπως και η υποκρισία του Περιφερειακού Συμβουλίου… Ο κ. Τατούλης… ψήφισε «όχι», και η κα Νικολάκου. Ο κ. Τατούλης που είναι και έμπειρος(…), είπε σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα για την υγεία, έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες, τελεία και παύλα – είπε ο κ. Τατούλης χαρακτηριστικά – και μετά ψηφίζει όχι! Για τον εμπαιγμό της κοινωνίας!» για να διερωτηθεί «Γιατί δεν κάνατε την καύση από την πρώτη στιγμή;» Τονίζοντας πως… υπό το φως κρίνονται όλοι, ο κ. Μπελογιάννης είπε πως «εδώ δεν πέρα δεν μιλάμε για αστοχία… εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια! Έχουν χαθεί εκατομμύρια. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο;»

Για τις αντιδράσεις που θέλουν να μην προχωρήσει η κατασκευή εργοστασίου στη Μεγαλόπολη υπό τον φόβο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων «δεν θέλουν γιατί φοβούνται να μην μολύνει… μαθαίνω πληροφορίες από πίσω, ότι θέλουν να γίνει», ο Διευθυντής της τηλεόρασης BEST σημείωσε πως η απόφαση θα ληφθεί από την κυβέρνηση «αν θα γίνει στην Μεγαλόπολη ή στην Ηλεία», αναφερόμενος και στις οικονομικές προεκτάσεις. «Βέβαια θα έχει μεγάλο έσοδο εκτός κι ο δήμαρχο της Μεγαλόπολης είναι σαν τη δημαρχίνα του Μελιγαλά, της Οιχαλίας που δεν έχει πάρει χαμπάρι τί γίνεται στην περιοχή της εκεί, ασχολείται με τα… κομμωτήρια», συμπληρώνοντας «Εκείνη τη χαβούζα που ήταν τόσα χρόνια και παρακαλάνε τώρα να ξανανοίξει, το εργοστάσιο του λιγνίτη, υπάρχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική μόλυνση από το εργοστάσιο του λιγνίτη».

Όσο για τη μελέτη τόνισε πως «Η μελέτη αυτή έχει έρθει στο πόδι… όπως είναι όλες οι μελέτες γι’ αυτό και αποτυγχάνουν τα πάντα. Γιατί οι μελέτες και όλες αυτές οι καταστάσεις γίνονται για να εξυπηρετηθούν κάποιοι; Ποιος θα το φτιάξει το εργοστάσιο; Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια… Οι συγκεκριμένοι θα το φτιάξουν. Εκεί, έχει δίκιο ο κ. Κουτουμάνος»

Όσο «για τα ήξεις αφίξεις του κου Τατούλη(…) δεν ξέρω πως το μπέρδεψε έτσι… αλλά φάνηκε ότι είναι εκτεθειμένος 100% σε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Όταν μιλάει σαν επιστήμονας, σαν πρώην Περιφερειάρχης -άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πράγματα τί γίνεται -και λέει ότι η καύση δεν έχει κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα και κανέναν κίνδυνο για τους κατοίκους (…) τότε τι να πάμε να πούμε οι άλλοι;»

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ… ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Τι ιδέες είναι αυτές;» σχολίασε ο κ. Μπελογιάννης στο άκουσμα της ανακοίνωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία προχωρά στην επιλογή αναδόχου για την σύνταξη μελέτης που αφορά στην μετατροπή της μετρικής γραμμής Μεγάρων – Κορίνθου – Καλαμάτας σε ποδηλατοδρόμο! Επικροτώντας την παρέμβαση του Μεσσήνιου βουλευτή, Περικλή Μαντά, στη Βουλή ο οποίος «…κυβερνητικός βουλευτής, έφερε το θέμα στη Βουλή και να δούμε τι θα απαντήσει ο Υπουργός. Τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά;».

Θυμίζοντας το αρχικό- πολλών εκατομμυρίων- κόστος της γραμμής, ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST διερωτήθηκε «…τώρα θα την ξηλώσουμε;» και συνέχισε «Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το πράγμα; Γιατί αυτά τα πράγματα, δεν είναι μόνο παράλογα(…) κι οι μελέτες μόνο 3,6 εκατομμύρια για να κάνουν τον ποδηλατόδρομο σε ένα έργο το οποίο έχει πληρωθεί 80 εκατομμύρια;». Επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή με την ανάλογη συντήρηση μπορεί, μπαίνοντας σε λειτουργία να συμβάλει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Αναφερόμενος σε μια σχετική ιδιωτική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση «Ο επιχειρηματίας που έχει το 11880 έχει κάνει αίτηση για να πάρει τη γραμμή» από το Κατάκολο μέχρι την Αρχαία Ολυμπία «για να το έχει για τουριστικό αξιοθέατο!»

Λέγοντας πως το θέμα επιχειρήσει «να το περάσουν στα ψιλομουλοχτά, νομίζω η εφημερίδα “Θάρρος” το έβγαλε» ο κ. Μπελογιάννης επισήμανε πως τη στιγμή που «ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τα ενοίκια του, που έχουν πάει στο Θεό…» με την εξέλιξη αυτή να φανερώνει «τεράστιες σπατάλες για σε μελέτες;(…) Ποιανού ιδέες είναι αυτές; Τα βλέπουνε αυτά οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, το γίνεται σε αυτό το θέμα;».

Στις 16 Οκτωβρίου στην Μεγαλόπολη αναμένεται ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Μπελογιάννη να σημειώνει πως «αυτά τα πράγματα, αυτά που λέμε τώρα, μπορούσαν να τα μεταφέρουν όλοι στον πρωθυπουργό και όχι να πάνε να χειροκροτάνε εκεί πέρα! Και δεν μιλάω για τον κόσμο… να τα πούνε οι καθ’ ύλην αρμόδιοι. Να τα πει ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι… τί ποδηλατοδρόμος και πράσινα άλογα και πράσινες αναπτύξεις είναι αυτές; Ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την υπόθεση! Δεν είναι δυνατόν».

Κλείνοντας, κι ένα σύντομο σχόλιο για το ζήτημα των λιμνοδεξαμενών με τον διευθυντή της τηλεόρασης BEST να αναφέρεται σε παλαιότερη πρόταση του νυν αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Στ. Αναστασόπουλου η οποία ωστόσο είχε γίνει «…επί Νίκα. Επειδή το είχε πει ο Στάθης Αναστασόπουλος… δεν τα υιοθέτησε, γιατί εάν τα είχε κάνει –5-6 λιμνοδεξαμενές ήτανε– θα είχε λυθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα».