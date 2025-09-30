Αποκαλυπτική Έρευνα: Στα ύψη η αποδοχή των πρωτοβουλιών του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα

Μια σημαντική έρευνα της Opinion Poll, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Political, καταγράφει την ευρεία αποδοχή των πρωτοβουλιών της νέας δημοτικής αρχής και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Τα ευρήματα αναδεικνύουν αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και υψηλές προσδοκίες για το έργο που υλοποιείται.

Βασικά σημεία της έρευνας:

Το 75,9% συμφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου για την απόδοση σε κυκλοφορία της Βασιλίσσης Όλγας.

Το 86,9% θεωρεί καθοριστικής σημασίας το πρόγραμμα κατεδάφισης 70 επικίνδυνων κτιρίων και την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε 21 περιοχές της Αθήνας.

Το 80,4% αξιολογεί θετικά τις παρεμβάσεις για λεωφορειολωρίδες και ποδηλατοδρόμους.

Το 72,7% δηλώνει ικανοποιημένο από την αποφασιστικότητα του Δημάρχου απέναντι στην εγκληματικότητα και την οργανωμένη παραβατικότητα.

Το 48,9% πιστεύει πως η θητεία Δούκα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από εκείνη του προκατόχου του.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι οι πρωτοβουλίες του Δημάρχου Αθηναίων συναντούν σταθερή αποδοχή σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια, ενισχύοντας την εικόνα ενός αυτοδιοικητικού ηγέτη με διακομματική στήριξη.

Λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Χάρης Δούκας κερδίζει την εμπιστοσύνη των Αθηναίων με συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα. Η Αθήνα αλλάζει με σχέδιο, συνέπεια και όραμα.