Αποκατάσταση ΧΑΔΑ σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη – Εγκρίθηκε έργο 3,24 εκατ. ευρώ από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου

Η αποκατάσταση δύο σημαντικών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Πελοπόννησο προχωρά δυναμικά, μετά την έγκριση –στην Περιφερειακή Επιτροπή της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025– του τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις θέσεις “Πλάτωμα” Δήμου Τρίπολης και “Σπαρτέα” Δήμου Ανατολικής Μάνης», συνολικού προϋπολογισμού 3.242.000,00 €.

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε έκταση 35.000 τ.μ. στο “Πλάτωμα” του Δήμου Τρίπολης και 8.200 τ.μ. στη “Σπαρτέα” του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με στόχο την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση και την εξάλειψη εστιών ρύπανσης.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην πλήρη συμμόρφωση της Περιφέρειας με τις εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την οριστική παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, δήλωσε: «Η έγκριση αυτού του έργου σηματοδοτεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς την οριστική εξάλειψη των ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο, προστατεύοντας το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, σημείωσε: «Η σημερινή εξέλιξη, σε συνδυασμό με το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων και την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 65 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποδεικνύει ότι με συνέπεια και σχέδιο κλείνουμε οριστικά εκκρεμότητες του παρελθόντος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα καθαρότερο και βιώσιμο αύριο».