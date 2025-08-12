Τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη της περιοχής επί τάπητος στη συνάντηση Τζιούμη και Τσιόδρα στην Τρίπολη

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης υποδέχθηκε την Τρίτη (12.8.2025) τον Ευρωβουλευτή κ. Δημήτρη Τσιόδρα στο Δημαρχείο της πόλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η Τρίπολη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υποδομών και την προώθηση της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων που θα ενισχύσουν τα έργα υποδομής και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Από την πλευρά του, ο κ. Τσιόδρας εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Δήμου, αναφέροντας ότι θα μεταφέρει τις προτάσεις και τις ανάγκες της Τρίπολης στις Βρυξέλλες.

Στο τέλος της συνάντησης, οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία τους να διατηρήσουν μια συνεχή επικοινωνία και συνεργασία, προκειμένου να προωθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής και να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που προκύπτουν.