Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Σπίτι δηλώθηκε 20 φορές

Απάτη με σπίτι που εμφανίστηκε σε αιτήσεις είκοσι διαφορετικών αιτούντων και δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, που στοχεύει να επαναφέρει κενές κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση, βρίσκεται αντιμέτωπο με απόπειρες απάτης, τις οποίες το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η ΗΔΙΚΑ επιχειρούν να φιλτράρουν με διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.