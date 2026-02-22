Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
22
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έρχεται η πλατφόρμα που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα

Share

Μόνιμη ψηφιακή επιτήρηση και όχι «σκούπες» ελέγχων ανά τρίμηνο. Αυτό φέρνει από τον Μάρτιο το νέο Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων, μια πλατφόρμα που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο κάθε όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα. Στο σύστημα έχουν ήδη συγκεντρωθεί στοιχεία για περίπου 10 εκατομμύρια οχήματα και τους ιδιοκτήτες τους, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ενιαίο ψηφιακό προφίλ για κάθε πινακίδα. Το μήνυμα είναι σαφές: τέλος στον κατακερματισμό στοιχείων, τέλος στις αποσπασματικές διασταυρώσεις, τέλος στην άγνοια.

Η φιλοσοφία αλλάζει. Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι για ανασφάλιστα οχήματα, απλήρωτα τέλη ή ληγμένα ΚΤΕΟ γίνονταν περιοδικά με μαζικές διασταυρώσεις και αποστολή ειδοποιητηρίων. Πλέονο έλεγχος γίνεται διαρκής. Το σύστημα θα «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο αν ένα όχημα είναι ασφαλισμένο, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν έχει περάσει ΚΤΕΟ και αν υπάρχουν διοικητικές παραβάσεις. Η εικόνα θα είναι συνεχώς επικαιροποιημένη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

VIRAL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

VIRAL

ΤΟΠΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode