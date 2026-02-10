Αγρότες: Άνοιξε το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Έως 27 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις

Ανοιχτό είναι από χτες (9.2.2026) το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024-2025, έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου για διορθώσεις, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Οι διορθώσεις στην ΕΑΕ 2024 αφορούν διορθώσεις για γεωργούς ενώ η ΕΑΕ 2025 αφορά και γεωργούς και κτηνοτρόφους, τονίζει η ΑΑΔΕ.

Σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024

Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9.

για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9. Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία, μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData.

ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία, μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData. Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ