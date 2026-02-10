Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Φεβρουάριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγρότες: Άνοιξε το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Έως 27 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις

Share

Ανοιχτό είναι από χτες (9.2.2026) το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024-2025, έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου για διορθώσεις, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Οι διορθώσεις στην ΕΑΕ 2024 αφορούν διορθώσεις για γεωργούς ενώ η ΕΑΕ 2025 αφορά και γεωργούς και κτηνοτρόφους, τονίζει η ΑΑΔΕ.

Σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024

  • Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9.
  • Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία, μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData.
  • Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode