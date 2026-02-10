Αγρότες: Άνοιξε το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Έως 27 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις

Ανοιχτό είναι από χτες (9.2.2026) το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2024-2025, έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου για διορθώσεις, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.
Οι διορθώσεις στην ΕΑΕ 2024 αφορούν διορθώσεις για γεωργούς ενώ η ΕΑΕ 2025 αφορά και γεωργούς και κτηνοτρόφους, τονίζει η ΑΑΔΕ.
Σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024
- Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9.
- Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή/και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία, μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData.
- Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4ετούς ενοικίασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ