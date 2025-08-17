Αργίες 2025: Το πρώτο μεγάλο «παράθυρο» μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, είναι δεδομένο ότι πολλοί εργαζόμενοι και οικογένειες στρέφουν το βλέμμα στο ημερολόγιο, αναζητώντας πότε πέφτουν οι επόμενες αργίες, ώστε να οργανώσουν έγκαιρα τη ξεκούραση ή τις μικρές τους αποδράσεις.

Οι αργίες που απομένουν το 2025

Το πρώτο «ραντεβού» με αργία μετά τον Δεκαπενταύγουστο είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι με μια άδεια τη Δευτέρα 27/10, μπορεί να προκύψει τετραήμερο ξεκούρασης.

Στη συνέχεια, το μεγάλο «πακέτο» αργιών έρχεται τον Δεκέμβριο. Τα Χριστούγεννα (Πέμπτη 25/12) και η Σύναξη της Θεοτόκου (Παρασκευή 26/12 – «δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων») δίνουν τη δυνατότητα για ένα μοναδικό τετραήμερο έως και την Κυριακή 28/12.

Πηγή: newmoney.gr