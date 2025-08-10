Άργης Καλαμάτας: Μια ακόμη επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά έφτασε στο τέλος της για το τμήμα υδατοσφαίρισης (pic’s)

Μια ακόμη επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά έφτασε στο τέλος της για το τμήμα υδατοσφαίρισης του Άργη Καλαμάτας. Η αθλητική χρονιά 2024-2025 τελείωσε για την υδατοσφαίριση του Άργη Καλαμάτας με νέες επιτυχίες και ανάπτυξη του τμήματος. Τόσο η ανδρική ομάδα, όσο και οι ακαδημίες σημείωσαν αξιοσημείωτη πρόοδο, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και με την ενασχόληση νέων παιδιών στο άθλημα της υδατοσφαίρισης μέσω του Άργη Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα, η ανδρική ομάδα κατέκτησε την 7η θέση στο 39ο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών υδατοσφαίρισης. Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, η ομάδα του Άργη Καλαμάτας τερμάτισε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα του νοτίου ομίλου, συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς.

Σημείωσε 7 νίκες, 2 ισοπαλίες και 5 ήττες.

Στην επίθεση πέτυχε υπέρ 136 γκολ και στην άμυνα δέχθηκε κατά 154 γκολ.

Επιπλέον, συμμετείχε 1η φορά στα προημιτελικά για τα Play oiffs ανόδου του πρωταθλήματος, όπου αποκλείστηκε από τον μετέπειτα πρωταθλητή της Α2, την ομάδα Όμιλος Φίλων Θαλάσσης (Ο.Φ.Θ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άργης Καλαμάτας ήταν η μοναδική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα στην Α2 εθνική κατηγορία ανδρών που έδωσε 15 αγώνες εκτός έδρας, καθώς το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καλαμάτας αδειοδοτήθηκε μόλις στις 16 Απριλίου 2025, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί εντός έδρας μόνο ο τελευταίος αγώνας για τα Play offs ανόδου απέναντι στην ομάδα του Ο.Φ.Θ..

Όσον αφορά τα τμήματα υποδομών, αξιομνημόνευτη ήταν η πορεία των προμίνι (Κ13).

Το ηλικιακό γκρουπ για παιδιά γεννημένα 2014 και μικρότερα, κατάφεραν να κατακτήσουν το ασημένιο μετάλλιο στην silver league, η τελική φάση της οποίας έγινε στην Καλαμάτα.

Το μετάλλιο αυτό είναι το 1ο στην 7χρονη λειτουργία για τις ακαδημίες του Άργη Καλαμάτας και 3ο συνολικά του τμήματος υδατοσφαίρισης σε 3 χρόνια.

Επίσης, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα συμμετείχαν και οι έφηβοι της ομάδας με την ομάδα να καταλαμβάνει την 6η θέση στην τελική φάση της bronze league.

Τα παραπάνω αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους αθλητές, λόγω τη 7μηνης αποχής τους από τις προπονήσεις, καθώς το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας έκλεισε στα μέσα Ιουνίου 2024 για ενεργειακή αναβάθμιση και επαναλειτούργησε στα μέσα Ιανουαρίου 2025.

Σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα, σημαντική ήταν και η ένταξη νέων παιδιών στις ακαδημίες της ομάδας, όπου 32 εξ αυτών έδωσαν τις πρώτες τους “ναυμαχίες” σε 2ωρο εσωτερικό τουρνουά που διοργάνωσε το τμήμα υδατοσφαίρισης.

Με τον τρόπο αυτό επιστεγάζεται με τον καλύτερο τρόπο η σταθερά ανοδική πορεία της ομάδας του Άργη Καλαμάτας στο άθλημα της υδατοσφαίρισης.

Σημαντική σε αυτή την προσπάθεια ήταν η συνεισφορά όλων των υποστηρικτών και των μεγάλων χορηγών ORANGELAND SA και ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕ για τη στήριξή τους καθόλη τη διάρκεια της αθλητικής χρονιάς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του τμήματος υδατοσφαίρισης του Άργη Καλαμάτας θα ξεκινήσουν πάλι από Σεπτέμβριο, όπου η επόμενη αγωνιστική χρονιά θα βρει την ανδρική ομάδα να αγωνίζεται για 3 συνεχή χρονιά στην Α2’ Εθνική Κατηγορία και ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν σε ηλικιακά πρωταθλήματα, με νέους στόχους και προοπτικές για το σύνολο του τμήματος υδατοσφαίρισης του Άργη Καλαμάτας.

Και συνεχίζουμε…