Αργολίδα: Ομαλά και με μεγάλη προσέλευση οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Ομαλά και με μεγάλη προσέλευση διεξάγονται και στην Αργολίδα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το κόμμα της ΝΔ, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο τακτικό συνέδριό της.Στην Αργολίδα έχουμε τέσσερα εκλογικά κέντρα στην αίθουσα Τέχνης Πολιτισμού “Μέγας Αλέξανδρος” Εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή οργάνων της ΝΔ στις 23 Νοεμβρίου.