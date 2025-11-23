Αργολίδα: Ομαλά και με μεγάλη προσέλευση οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Ομαλά και με μεγάλη προσέλευση διεξάγονται και στην Αργολίδα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, που θα αναδείξουν τους νέους τοπικούς εκπροσώπους του κόμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το κόμμα της ΝΔ, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο τακτικό συνέδριό της.Στην Αργολίδα έχουμε τέσσερα εκλογικά κέντρα στην αίθουσα Τέχνης Πολιτισμού “Μέγας Αλέξανδρος” Εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή οργάνων της ΝΔ στις 23 Νοεμβρίου.
Συνολικά, 3.512 άτομα στο νομό προχώρησαν σε εγγραφή ή ανανέωση, καταβάλλοντας το αντίτιμο των 12 ευρώ. Αυτό το κύμα συμμετοχής έχει ήδη αποφέρει στο κόμμα έσοδα της τάξης των 45.000 ευρώ μόνο από την Αργολίδα, ένα σημαντικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση της εσωκομματικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία, η αύξηση των μελών στην Αργολίδα είναι εντυπωσιακή σε σχέση με το 2021, καθώς οι εγγραφές από 2.465 το 2021 και έφτασαν τις 3.512 φέτος.
Η ανάλυση ανά δήμο αποκαλύπτει σημαντικές αυξήσεις:
Δήμος Άργους-Μυκηνών: Αύξηση από 690 (2021) σε 1.484 μέλη (2025).
Δήμος Ναυπλιέων: Αύξηση από 530 (2021) σε 1.370 μέλη (2025).
Δήμος Ερμιονίδας: Αύξηση από 117 (2021) σε 452 μέλη (2025).
Δήμος Επιδαύρου: Αύξηση από 67 (2021) σε 250 μέλη (2025).
Αυτή η μαζική προσέλευση αποτυπώνει την ισχυρή κινητοποίηση της κομματικής βάσης στον νομό της Αργολίδας.
Κατερίνα Κουρτέλη