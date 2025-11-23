Σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών μελών σε 122.546

Με τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στον αριθμό αυτό, ο οποίος είναι μάλιστα αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021, περιλαμβάνονται πολλά νέα μέλη, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά -αναλογικά- και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», επισημαίνουν με ικανοποίηση στην Πειραιώς και συμπληρώνουν ότι «η ΝΔ είναι κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες μας. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις εκλογές είναι αυτοί που όχι μόνο μεταδίδουν το μήνυμα του κόμματος, αλλά το συνδιαμορφώνουν ενεργά. Αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη για τη δυναμική της ΝΔ».

Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τον εμπειρότερο μηχανισμό μεταξύ των ελληνικών κομμάτων και οι εσωκομματικές εκλογές που θα οδηγήσουν στο Συνέδριο της προσεχούς άνοιξης έρχονται την κατάλληλη στιγμή: λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές του 2027. Κι αυτό γιατί ουσιαστικά τα στελέχη που θα εκλεγούν στις αυριανές κάλπες θα είναι και εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνεχίζουν

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις -Πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη Συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, Σύνεδροι- κατέθεσαν 7.200 μέλη, καθώς και το γεγονός ότι ήδη εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%, όπως προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ