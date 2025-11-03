Άρης Πορτοσάλτε: Πρέπει να επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης – Μπορεί να μαζέψει το σύστημα (video)

Με τον δικό του εύστοχο τρόπο ο Άρης Πορτοσάλτε περιέγραψε τις… αρρυθμίες στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αυτήν τη φορά με αφορμή τους χειρισμούς που (δεν) έγιναν για το θέμα των ΕΛΤΑ, το οποίο πήγε να ξεφύγει – κυριολεκτικά.

«Υπάρχει ανάγκη από ένα άτομο να συντονίσει την κυβέρνηση, δεν είναι ο Κωστής Χατζηδάκης αυτό το άτομο. Λείπει το καθαρό μυαλό, που στην περίπτωσή μας είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρέπει να επιστρέψει χθες, να κάνει μια δουλειά που δεν μπορεί κανένας άλλος», τόνισε ο Άρης Πορτοσάλτε.

Όπως είπε ο καλός και έμπειρος συνάδελφος, σήμερα στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, δεν αμφισβητεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά όπως τόνισε «με όλον τον σεβασμό στον κύριο Χατζηδάκη, αυτήν τη δουλειά μπορεί να την κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Όσο καθυστερεί να επιστρέψει στο Μαξίμου τόσο η κυβέρνηση θα χάνει. Αυτός που μπορεί να μαζέψει τελευταία στιγμή όλο το σύστημα είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης».

πηγή: www.tomanifesto.gr