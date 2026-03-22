Τέμπη: Αυλαία για τη «μητέρα» των δικών

Τη Δευτέρα (23/03) αρχίζει η πολυσυζητημένη δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που επί τρία χρόνια τροφοδοτεί τον δημόσιο διάλογο. Η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η δίκη, φυλάσσεται εδώ και έναν μήνα, από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Έχει προβλεφθεί μία μεγάλη αίθουσα 500 ατόμων, 283 τμ, μία δεύτερη αίθουσα 200 ατόμων, περίπου 110 τμ., με οθόνες για να παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν στο δικαστήριο, όσοι δε χωρούν στη βασική δικαστική αίθουσα και ένας τρίτος μικρότερος βοηθητικός χώρος αναμονής του κοινού 83 τμ. Η αίθουσα τύπου των 17 τμ. έχει προβλεφθεί ως χώρος φόρτισης και εναπόθεσης εξοπλισμού για δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ.

Η «ακτινογραφία» της δίκης

Το εδώλιο του κατηγορουμένου μοιράζονται 36 πρόσωπα. Οι 33 κατηγορούνται για το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος πολλών ατόμων και σειρά πλημμελημάτων.

Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες βάρδιας στον Κεντρικό Σταθμό της Λάρισας το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, τον Επιθεωρητή τους, 27 πρώην στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ και της ΡΑΣ και 2 πρώην Γενικούς Διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών. Δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες. Μόνο για παράβαση καθήκοντος κατηγορείται η υπάλληλος του ΟΣΕ που ενέκρινε τη μετάταξη του 59χρονου σταθμάρχη, που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή».

Οι δικαστές κληρώθηκαν ηλεκτρονικά και θα απασχολούνται αποκλειστικά μόνο με τη δίκη. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι η Πρόεδρος Εφετών Γεωργία Στεφανίδου, αναπληρωματική Πρόεδρος η Ιωάννα Κοσίνα. Εισαγγελέας της έδρας η Αντεισαγγελέας Εφετών Αγγελική Κουρινιώτη και αναπληρωτής Εισαγγελέας ο Φίλιππος Καρατσίδης.

