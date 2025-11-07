Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή της Υπαπαντής

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την άρση ισχύος των προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας για την υλοποίηση του έργου «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας».

Για να πραγματοποιούνται οι ανωτέρω εργασίες επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, είχαν απαιτηθεί διευθετήσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης και στις οδούς Υπαπαντής, Φάριος και, Μητροπ. Μελετίου.

Με την άρση ισχύος των προσωρινών ρυθμίσεων:

θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη μεταξύ των οδών Ιωσήφ Ανδρούσης και Φάριος

θα ξαναλειτουργήσει ως μονόδρομος η οδός Μητροπ. Μελετίου μεταξύ Φάριος/Φαρών και Υπαπαντής και η οδός Φάριος μεταξύ των οδών Μητροπ. Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη

θα επιτραπεί η κυκλοφορία οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην οδό Υπαπαντής μεταξύ των οδών Μητροπ. Μελετίου και Χρυσοστόμου Θέμελη

Επίσης, θα επανέλθει η διαδρομή των αστικών λεωφορείων μέσω των οδών Υπαπαντής – Φάριος – Φαρών – Μαυρομιχάλη και θα καταργηθεί η προσωρινή στάση στην 23ης Μαρτίου πριν τον κυκλικό κόμβο.

Παρακαλούνται οι πολίτες να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση.