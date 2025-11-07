Εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας στο πλαίσιο ανταποδοτικών εργασιών προς το Δήμο από την εταιρεία United Fiber (Nova), η οποία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών εντός του αστικού ιστού της πόλης.

Οι οδοί που έχουν ασφαλτοστρωθεί είναι:

Νεοδιανοιγμένος δρόμος παράλληλα της οδού Αρτέμιδος μήκους 250μ.

Σύμπλεγμα οδών περιοχής οδού Μαρινάτου, μήκους 370 μ.

Οδός Φοίβης μήκους 100 μ.

Χωματόδρομος τέρμα οδού Αρτέμιδος μήκους 90 μ.

Οδός Χρυσοστόμου Θέμελη μήκους 20μ.

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες και η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων η οποία αφορά τους κάτωθι δρόμους: