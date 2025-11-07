Εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας στο πλαίσιο ανταποδοτικών εργασιών προς το Δήμο από την εταιρεία United Fiber (Nova), η οποία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών εντός του αστικού ιστού της πόλης.
Οι οδοί που έχουν ασφαλτοστρωθεί είναι:
- Νεοδιανοιγμένος δρόμος παράλληλα της οδού Αρτέμιδος μήκους 250μ.
- Σύμπλεγμα οδών περιοχής οδού Μαρινάτου, μήκους 370 μ.
- Οδός Φοίβης μήκους 100 μ.
- Χωματόδρομος τέρμα οδού Αρτέμιδος μήκους 90 μ.
- Οδός Χρυσοστόμου Θέμελη μήκους 20μ.
Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες και η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων η οποία αφορά τους κάτωθι δρόμους:
- Οδός Νέδοντος (από 23ης Μαρτίου έως Κροντήρη) μήκους 245 μ.
- Οδός Γεωργούλη (από Φαρών έως Αριστοδήμου) μήκους 200μ.
- Οδός Σπυροπούλου (από Πολυχάρους έως Γεωργούλη) μήκους 40 μ.
- Οδός Ταξιαρχών (από Ι.Ν. Ταξιαρχών έως Γεωργούλη) μήκους 45μ.