ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ασφαλτοστρώσεων σε οδούς της Καλαμάτας στο πλαίσιο ανταποδοτικών εργασιών προς το Δήμο από την εταιρεία United Fiber (Nova), η οποία εκτελεί εργασίες τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών εντός του αστικού ιστού της πόλης.

87a69b59 097c 4b4d a2b8 58c0cfecade0

Οι οδοί που έχουν ασφαλτοστρωθεί είναι:

  • Νεοδιανοιγμένος δρόμος παράλληλα της οδού Αρτέμιδος μήκους 250μ.
  • Σύμπλεγμα οδών περιοχής οδού Μαρινάτου, μήκους 370 μ.
  • Οδός Φοίβης μήκους 100 μ.
  • Χωματόδρομος τέρμα οδού Αρτέμιδος μήκους 90 μ.
  • Οδός Χρυσοστόμου Θέμελη μήκους 20μ.

bfde0b54 5729 47e7 af03 c9f7cdc4a9e5

Στο ίδιο πλαίσιο, προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες και η δεύτερη φάση ασφαλτοστρώσεων η οποία αφορά τους κάτωθι δρόμους:

  • Οδός Νέδοντος (από 23ης Μαρτίου έως Κροντήρη) μήκους 245 μ.
  • Οδός Γεωργούλη (από Φαρών έως Αριστοδήμου) μήκους 200μ.
  • Οδός Σπυροπούλου (από Πολυχάρους έως Γεωργούλη) μήκους 40 μ.
  • Οδός Ταξιαρχών (από Ι.Ν. Ταξιαρχών έως Γεωργούλη) μήκους 45μ.
