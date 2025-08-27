Ασφαλτόστρωση οδού στην Κοινότητα Άνθειας προς τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών “Αρχαίας Θουρίας”

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 940μ. περίπου, πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την Άνθεια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών «Αρχαίας Θουρίας».

Πρόκειται για ένα σημαντικό τμήμα, που υλοποιήθηκε σύμφωνα με την 103/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας, προϋπολογισμού μελέτης 810.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Π.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, με την εν λόγω παρέμβαση, εξυπηρετούνται ανάγκες πρόσβασης στην Κοινότητα Άνθειας, προς τον αρχαιολογικό χώρο της «Αρχαίας Θουρίας», της Ιεράς Μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου καθώς και σε πολλά αγροτεμάτια της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εργολαβία περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλες τις Ενότητες του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με προτάσεις που είχαν γίνει από τους Προέδρους των Κοινοτήτων.